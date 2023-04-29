Бандаж с AliExpress?: Назван самый надёжный способ устранить лопоухость

Проблема лопоухости эстетически и психологически портит жизнь некоторым людям, и иногда самым надёжным и работающим способом избавиться от комплексов и решить проблему является операция. Об этом в беседе с Лайфом рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.

По словам врача, про бандажи для выпрямления ушей с AliExpress лучше забыть — они малопродуктивны в решении проблемы лопоухости. Одной из наиболее популярных техник корректировки ушных раковин является операция без удаления хряща, когда хирург отрезает участок кожи за ухом, отгибает хрящ и добивается закрепления тканей специальными несъёмными швами.

"Операция по коррекции формы ушей называется отопластикой и пользуется большой популярностью! Это безопасная операция, однако она требует кропотливости и большого опыта. Хирург должен правильно рассчитать параметры иссекаемых участков хряща с учётом того, что уши после полного восстановления способны частично возвращаться в начальное положение", — пояснила врач.

В случае если ушные раковины имеют правильную форму и проблема состоит только в лопоухости, устранение такого дефекта не считается сложным. Однако, если оттопыренность сопровождается асимметрией или деформацией, работа значительно усложняется и требует от хирурга большого опыта и самоотдачи. Кстати, отопластику можно выполнять даже детям с семи лет после того, как хрящи ушной раковины будут полностью сформированы.