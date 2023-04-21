Топ-3 самых популярных пластических операций у мужчин
Хирург Гончарова рассказала, какие части тела мужчины корректируют чаще всего
В процедурах по коррекции внешности сегодня заинтересованы многие женщины, но эстетическая медицина не чужда и представителям сильного пола. В среднем к пластическому хирургу в России обращаются 10% мужчин, рассказала Лайфу пластический хирург Иляна Гончарова.
На первом месте среди всех мужских эстетических операций стоит ринопластика (изменение формы носа). За этим обращаются чаще по объективным причинам, например в результате травм или при желании улучшить носовое дыхание.
Также у мужчин стала популярна блефаропластика, поскольку это одна из самых простых и популярных омолаживающих операций, позволяющих скинуть 5–10 лет, отметила хирург.
"Ну и третье место — это пересадка волос. Эта операция считается более "мужской". Объясняется это тем, что мужчины из-за повышенного в крови тестостерона склонны к ранней алопеции. А так как в нашем обществе густая мужская шевелюра является признаком здоровья и эталоном красоты, многие мужчины обращаются в клиники пластической хирургии за этой операцией", — рассказала хирург.
Хирург приоткрыл завесу тайны округлившихся ягодиц Киркорова и объяснил, откуда взялся эффект "полочки"
Ранее Гончарова предупредила, что нос после ринопластики может искривиться из-за несоблюдения рекомендаций врача в течение месяца, поскольку в это время костно-хрящевая ткань очень слабая.
Shutterstock