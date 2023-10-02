Пластический хирург раскрыл, какой размер груди чаще всего просят россиянки

В России женщины предпочитают увеличивать грудь до третьего размера, тогда как американки часто выбирают пятый. Об этом "Газете.ru" рассказал пластический хирург клиники эстетической и антивозрастной медицины Sophie Fleur Арсен Чиракадзе.

"Большинство выбирает имплантаты второго с половиной или третьего размера. Конечно, есть и пациентки, предпочитающие, чтобы их грудь была от третьего с половиной до пятого размера. Однако у нас в стране такой выбор делают намного реже, чем, например, в США", — поделился он.

По его словам, размер в этом вопросе совсем не главное, конечным результатом работы хирурга должна стать красивая и аккуратная грудь, подходящая конкретной пациентке. Врач уточнил, что для выбора имплантата нужно принять во внимание ширину грудной клетки, размер талии, рост и вес женщины.

Кроме того, важно правильно выбрать форму будущего бюста, продолжил медик. По его мнению, это более значимый фактор, чем размер груди. Не всегда больше означает лучше, подчеркнул Чиракадзе. Поэтому здесь лучше довериться профессионалу, который подберёт оптимальное решение, учитывая индивидуальные особенности пациентки.