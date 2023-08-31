Нити не помогут: Пластический хирург выбрал лучший метод подтяжки лица

Наиболее надёжным методом подтяжки лица остаётся хирургический. Об этом рассказал пластический хирург Владимир Плахотин. По его мнению, безоперационные способы могут не дать необходимого эффекта.

По его словам, особой популярностью среди нехирургических методов подтяжки лица пользуются аппаратный, нитевой и RF-лифтинг, а также лазерная шлифовка, которые не обладают нужным эффектом. Ультразвуковая подтяжка — тоже один из наиболее востребованных способов, но и он не так хорош. Поскольку подкожно-жировая клетчатка просто прожигается и лишается влаги.

Также он отметил, что при нитевом лифтинге со временем нити прорезают мягкие ткани. RF-лифтинг и лазерная шлифовка тоже малоэффективны, считает эксперт. Он рекомендовал всё же хирургический метод подтяжки.

"Раньше отслаивали только кожный лоскут и передвигали его по отношению к мышцам — это считалось круговой подтяжкой в классическом понимании. Но сейчас, к счастью, делают более интересные вещи: сначала отслаивают кожу, потом подкожно-жировую клетчатку от мышечного слоя", — добавил он в беседе с РИА "ФедералПресс".