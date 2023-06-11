Россиянам предложили способ "подтяжки" лица без уколов

Стресс, злость и агрессия ускоряют процесс старения кожи лица. Об этом рассказал специалист по мышечным зажимам и автор концепции "Другой взгляд на человека" Александр Российский.

"Когда человек длительное время испытывает эти чувства, он постоянно — осознанно или неосознанно — сжимает челюсти. А если они никак не расслабляются, то рано или поздно наступает такой момент, когда мышцы буквально застревают в таком "сломанном состоянии", — отметил эксперт в беседе с "Мослентой".

По его словам, постоянное сжимание челюстей в итоге приводит к зажиму мышц и сдавливанию сосудов лимфатической системы. В результате жидкость плохо циркулирует по организму и появляются отёки. Чтобы не допустить этой проблемы, как указал Российский, в первую очередь необходимо не бежать за уколами красоты, а снимать мышечные зажимы по всему телу. Это, в частности, поможет подтянуть лицо, а сам пациент станет более спокойным и расслабленным.