Россиянам рассказали, как бороться с милиумами

В области век, щёк и подбородка порой можно заметить белые точки или шарики. Не все люди придают им значение, хотя они являются угрями, которые тоже портят лицо человека. Милиумы — именно так называются высыпания — обычно размером от одного до трёх миллиметров, причём они могут появляться в любом возрасте. О том, как с ними бороться, Лайфу рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

"Жировики не нужно выдавливать самостоятельно, так как это может привести к раздражению, инфекции и воспалительному процессу. Более внимательно подходите к процессу ухода за своей кожей. Поставьте на первое место качественное очищение кожи: умывание два раза в день средством по типу кожи, применение тоника, мягких эксфолиантов (пилингов на основе кислот, очищающих масок) для удаления омертвевших клеток с поверхности эпидермиса", — отметил он.

Эксперт добавил, что особое внимание стоит уделить регулярному увлажнению кожи. Если уход не помогает, то тогда стоит задуматься об удалении милиумов. По словам собеседника Лайфа, есть несколько типов такой операции. При ручном удалении процедура проводится после местного обезболивания. Кроме того, косметологи применяют кератолитические средства, содержащие в составе салициловую и гликолевую кислоту, а также ретиноиды. Они помогают размягчить и растворить кератин. Помимо этого, для удаления используются пилинги и лазерное лечение.

"Главная причина появления милиумов — это скопление белка кератина. Кератин блокирует поры, что приводит к образованию мелких кистозных образований под кожей. Помимо этого, на образование милиумов может оказывать влияние излишнее выделение кожного сала, вследствие чрезмерной работы сальных желёз" Пластический хирург Александр Вдовин

Белые угри могут появиться из-за неправильного очищения кожи. Специалист пояснил, что излишки себума и ороговевшие клетки кожи могут способствовать закупорке пор и образованию милиумов. Нельзя исключать и наследственный фактор. Более предрасположены к появлению милиумов люди с жирным типом кожи. Ещё одним фактором являются эндокринные заболевания. Проблемы, связанные с гормональными нарушениями, могут провоцировать усиленное выделение секрета сальных желёз и, следовательно, закупорку пор.

"Проблемы с метаболизмом, которые возникают вследствие неправильного питания, в котором преобладает жирная и углеводная пища, способствуют появлению милиумов. Уход за кожей, который не соответствует типу кожи и не решает имеющихся проблем, а также использование слишком плотных косметических продуктов и средств для макияжа могут спровоцировать закупорку пор", — добавил Вдовин.