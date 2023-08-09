Круги под глазами — сердце, прыщи на щеках — гормоны: Какие патологии можно считать по лицу

Состояние кожи на лице может многое рассказать о состоянии организма и отдельных органов. Даже место расположения высыпаний влияет на конечный диагноз, поделилась дерматолог, косметолог Наталия Рудыка.

"Если акне в области лба и висков, то зачастую это связано с патологией ЖКТ. Если высыпания в области щёк, подбородка, то это, скорее всего, гормональные нарушения", — отметила собеседница РИА "ФедералПресс".

Индикатором неполадок с организмом могут служить и тёмные круги под глазами. Изменение цвета нижних век говорит о возможной анемии, болезни сердца, почек или печени. Впрочем, чаще всего такие круги являются следствием недосыпа или стресса, успокоила Рудыка.