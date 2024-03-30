Сербские истребители МиГ-29 упустили неопознанный объект
Сербия подняла самолёты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата
Армия Сербии подняла в воздух дежурную пару истребителей МиГ-29 из-за обнаружения неопознанного летательного аппарата в небе над городом Валево, что в 100 км от Белграда. Об этом сообщает сербское Министерство обороны.
Согласно заявлению ведомства, летательный аппарат был зафиксирован на высоте 5,5 тыс. м, но затем цель пропала с радаров. Пару МиГ-29 отправили на перехват по приказу президента республики и верховного главнокомандующего Александра Вучича. Но обнаружить цель не удалось.
"Истребители продолжили полёт и совершили поиск в зоне по процедуре с целью подтверждения ситуации. После поиска дежурной паре приказано вернуться на аэродром, остальные силы продолжили следить за воздушным пространством в штатном режиме", — рассказали в Минобороны.
Ранее Вооружённые силы Польши подняли в небо истребители из-за российской крылатой ракеты. Польское командование сообщило, что шальной снаряд находился в воздушном пространстве страны на протяжении 39 секунд, а после вылетел за его пределы.
ТАСС / Бобылев Сергей