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29 марта, 18:53

НАТО дважды поднимало по тревоге истребители из-за российских самолётов над Балтикой

СМИ: Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолётов над Балтикой

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon за последние сутки дважды поднимались в воздух по сигналу об обнаружении неопознанного летательного аппарата над международными водами Балтийского моря. Такие данные приводит ANSA.

В издании подчёркивается, что "Тайфуны" из оперативной группы 4th Wing поднимали с польской базы Мальборк по тревоге НАТО и каждый раз они совершали сближение с объектом и распознавали в нём российский самолёт. После этого истребители возвращались в пункт дислокации. Сведения о каких-либо воздушных инцидентах не поступали.

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За последний месяц европейские страны неоднократно поднимали авиацию из-за российских самолётов. Так, в середине марта ВВС Германии всполошились из-за разведчика Ил-20М ВКС РФ, а польские ВВС спустя неделю испугались "шальной" крылатой ракеты.

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Wikipedia / Chris Lofting

Илья Пушкарев
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