НАТО дважды поднимало по тревоге истребители из-за российских самолётов над Балтикой

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon за последние сутки дважды поднимались в воздух по сигналу об обнаружении неопознанного летательного аппарата над международными водами Балтийского моря. Такие данные приводит ANSA.

В издании подчёркивается, что "Тайфуны" из оперативной группы 4th Wing поднимали с польской базы Мальборк по тревоге НАТО и каждый раз они совершали сближение с объектом и распознавали в нём российский самолёт. После этого истребители возвращались в пункт дислокации. Сведения о каких-либо воздушных инцидентах не поступали.