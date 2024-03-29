НАТО дважды поднимало по тревоге истребители из-за российских самолётов над Балтикой
СМИ: Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолётов над Балтикой
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon за последние сутки дважды поднимались в воздух по сигналу об обнаружении неопознанного летательного аппарата над международными водами Балтийского моря. Такие данные приводит ANSA.
В издании подчёркивается, что "Тайфуны" из оперативной группы 4th Wing поднимали с польской базы Мальборк по тревоге НАТО и каждый раз они совершали сближение с объектом и распознавали в нём российский самолёт. После этого истребители возвращались в пункт дислокации. Сведения о каких-либо воздушных инцидентах не поступали.
За последний месяц европейские страны неоднократно поднимали авиацию из-за российских самолётов. Так, в середине марта ВВС Германии всполошились из-за разведчика Ил-20М ВКС РФ, а польские ВВС спустя неделю испугались "шальной" крылатой ракеты.
Wikipedia / Chris Lofting