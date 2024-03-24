МиГ-31 отогнал два бомбардировщика США от российской границы над Баренцевым морем

Пара американских бомбардировщиков В-1В сегодня, 24 марта, приблизилась к границе России в Баренцевом море, для опознания цели в воздух поднимался российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"24 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — уточнили в Минобороны.

Пилоты МиГ-31 идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. При приближении российского истребителя американские самолёты скорректировали курс и развернулись от российских рубежей. МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования после выполнения задачи — предотвращения нарушения границы.

Минобороны подчеркнуло, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.