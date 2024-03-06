Три самолёта ВВС Британии были замечены над Чёрным морем

Российский истребитель Су-30 не допустил нарушения госграницы тремя самолётами британских ВВС. Об этом вечером в среду, 6 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Речь идёт об одном борте радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух многоцелевых истребителях "Тайфун". Их заметили в небе над акваторией Чёрного моря, проинформировали в военном ведомстве.

"Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — отметили в министерстве.