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6 марта, 16:17

Три самолёта ВВС Британии были замечены над Чёрным морем

Минобороны РФ: Су-30 сопроводил три самолёта ВВС Британии над Чёрным морем

Российский истребитель Су-30 не допустил нарушения госграницы тремя самолётами британских ВВС. Об этом вечером в среду, 6 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Речь идёт об одном борте радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух многоцелевых истребителях "Тайфун". Их заметили в небе над акваторией Чёрного моря, проинформировали в военном ведомстве.

"Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", отметили в министерстве.

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Напомним, что на днях Су-27 России по похожему сценарию сопроводил три самолёта ВВС Франции над Чёрным морем. Только завидев истребитель, французские самолёты развернулись и взяли обратный курс.

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Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Марина Калегина
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