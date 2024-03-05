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Минобороны: Су-27 России сопроводил три самолёта ВВС Франции над Чёрным морем

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Минобороны: Су-27 России сопроводил три самолёта ВВС Франции над Чёрным морем

5 марта, 16:56
Российский Су-27. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Российский Су-27. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Французские истребители и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) попытались нарушить российскую границу над Чёрным морем, но были вытеснены российским Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иностранные самолёты появились вблизи наших границ сегодня, 5 марта. Их засекли средства контроля воздушного пространства. Чтобы не подпустить вражеские объекты к российской территории, по тревоге был поднят истребитель Су-27. Только после его вмешательства французские самолёты развернулись и взяли обратный курс.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Е3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции", — уточнили в министерстве.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что экипажи российских истребителей Су-35 регулярно патрулируют воздушное пространство на Авдеевском направлении, отслеживая любые попытки ВСУ поднять в небо авиацию. Как только самолёты противника оторвутся от ВПП, они будут мгновенно уничтожены, подчеркнули в Минобороны РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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