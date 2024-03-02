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2 марта, 03:37

Неприступная зона: Су-35 закрыли небо над Авдеевкой

Минобороны: Дежурящие над Авдеевкой самолёты Су-35 не дают ВСУ поднять авиацию

Экипажи российских истребителей Су-35 регулярно патрулируют воздушное пространство на Авдеевском направлении, отслеживая любые попытки ВСУ поднять в небо авиацию. Как только самолёты противника оторвутся от ВПП, они будут мгновенно уничтожены, рассказали в Минобороны РФ.

Параллельно "сушки" осуществляют прикрытие всех действующих в зоне СВО дружественных летательных аппаратов. К ним относятся бомбардировщики-ракетоносцы, штурмовики и вертолёты, наносящие удары по наземным целям.

"Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", — пояснили в ведомстве.

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Задача — "закрыть небо": Что изменят в зоне СВО шведские истребители Gripen, которые требует Киев

Достаётся украинской авиации и от российских средств ПВО. Лишь за прошедшую неделю зенитчики "приземлили" два вражеских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и свыше 600 беспилотников.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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