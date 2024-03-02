Неприступная зона: Су-35 закрыли небо над Авдеевкой

Экипажи российских истребителей Су-35 регулярно патрулируют воздушное пространство на Авдеевском направлении, отслеживая любые попытки ВСУ поднять в небо авиацию. Как только самолёты противника оторвутся от ВПП, они будут мгновенно уничтожены, рассказали в Минобороны РФ.

Параллельно "сушки" осуществляют прикрытие всех действующих в зоне СВО дружественных летательных аппаратов. К ним относятся бомбардировщики-ракетоносцы, штурмовики и вертолёты, наносящие удары по наземным целям.

"Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", — пояснили в ведомстве.