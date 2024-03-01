Российские силы ПВО за неделю сбили три украинских самолёта и 639 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны России за неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Кроме того, российские ПВО предотвратили атаку двух ракет Storm Shadow, четырёх бомб JDAM, 35 снарядов HIMARS, а также 639 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Cредствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.