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1 марта, 11:01

Российские силы ПВО за неделю сбили три украинских самолёта и 639 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны России за неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Кроме того, российские ПВО предотвратили атаку двух ракет Storm Shadow, четырёх бомб JDAM, 35 снарядов HIMARS, а также 639 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Cредствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Белгородской области ликвидирован очередной украинский беспилотник
В Белгородской области ликвидирован очередной украинский беспилотник

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что ночью над территорией Нижегородской области были перехвачены три БПЛА. Выяснилось, что дроны сбили в промзоне, а их целью был оборонный завод в Дзержинске. Позже мэр города отметил, что промышленные объекты работают штатно.

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Александра Мышляева
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