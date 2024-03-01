Регион

Уведомления отключены

1 марта, 06:26

Мэр Дзержинска раскрыл детали отражения украинской атаки с воздуха на оборонный завод

Мэр Дзержинска Носков сообщил о трёх сбитых в промзоне беспилотниках ВСУ

Вспышка во время уничтожения дронов ВСУ над Дзержинском. Обложка © SHOT

Вспышка во время уничтожения дронов ВСУ над Дзержинском. Обложка © SHOT

Средства РЭБ подавили атаку трёх БПЛА самолётного типа на территории промзоны Дзержинска Нижегородской области, промышленные объекты работают штатно. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

"Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме. Несомненно, Нижегородская область является одним из центров сосредоточения важнейших промышленных объектов, руководство которых, как и руководство области, понимают важность и необходимость выстраивания эффективных мер защиты нижегородцев и предприятий от возможных атак с воздуха", — заявил градоначальник.

Носков обратил внимание на неоспоримое преимущество работы российского военно-промышленного комплекса и военных. Он добавил, что средства РЭБ дают эффективный отпор атакам украинских беспилотников.

Целью ночного налёта дронов ВСУ был оборонный завод в Дзержинске
Целью ночного налёта дронов ВСУ был оборонный завод в Дзержинске

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что ночью над территорией Нижегородской области были перехвачены три БПЛА. Life.ru узнал, что украинские дроны сбили в промзоне, а их мишенью был оборонный завод в Дзержинске.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров