Мэр Дзержинска раскрыл детали отражения украинской атаки с воздуха на оборонный завод

Средства РЭБ подавили атаку трёх БПЛА самолётного типа на территории промзоны Дзержинска Нижегородской области, промышленные объекты работают штатно. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

"Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме. Несомненно, Нижегородская область является одним из центров сосредоточения важнейших промышленных объектов, руководство которых, как и руководство области, понимают важность и необходимость выстраивания эффективных мер защиты нижегородцев и предприятий от возможных атак с воздуха", — заявил градоначальник.

Носков обратил внимание на неоспоримое преимущество работы российского военно-промышленного комплекса и военных. Он добавил, что средства РЭБ дают эффективный отпор атакам украинских беспилотников.