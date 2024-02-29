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29 февраля, 20:55

В Белгородской области ликвидирован очередной украинский беспилотник

Гладков: Системы ПВО сбили дрон ВСУ в Корочанском районе Белгородской области

Очередной беспилотник ВСУ уничтожен российскими военнослужащими в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа между населёнными пунктами Городище и Резников", — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, сейчас оперативные службы выясняют, были ли последствия на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Мэрия сообщила о движении пяти беспилотников в сторону Воронежа
Мэрия сообщила о движении пяти беспилотников в сторону Воронежа

Несколько часов назад о другом сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, имела место "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА" по объектам на территории нашей страны.

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Лариса Сафронова
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