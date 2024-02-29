В Белгородской области ликвидирован очередной украинский беспилотник
Гладков: Системы ПВО сбили дрон ВСУ в Корочанском районе Белгородской области
Очередной беспилотник ВСУ уничтожен российскими военнослужащими в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа между населёнными пунктами Городище и Резников", — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, сейчас оперативные службы выясняют, были ли последствия на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Несколько часов назад о другом сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, имела место "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА" по объектам на территории нашей страны.
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