В Белгородской области ликвидирован очередной украинский беспилотник

Очередной беспилотник ВСУ уничтожен российскими военнослужащими в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа между населёнными пунктами Городище и Резников", — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, сейчас оперативные службы выясняют, были ли последствия на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.