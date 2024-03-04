"Сбилась и не попала": Российский пилот голосом спас самолёт сослуживца от ракеты ВСУ
Пилот Су-35 Ведящев голосом спас сослуживца в зоне СВО, предупредив о ракете
Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев спас сослуживца, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции (СВО). Рассказывая о своём подвиге, капитан поблагодарил всех, кто переживает за военных лётчиков, в первую очередь семьи. По его словам, родители и жёны привыкли к тому, что их мужчины в небе рискуют собой.
Российский пилот голосом отвёл ракету ВСУ от самолёта сослуживца. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z
"Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные манёвры. Ракета сбилась и не попала по нему", — рассказал он.
Отметим, что Ведящев награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. Он поделился, что в зоне СВО уже поразил несколько украинских самолётов и один вертолёт.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский снайпер за ночь уничтожил целое отделение ВСУ. Боец с позывным Шика свою работу сравнивает с охотой: сидит в засаде столько, сколько потребуется, а при появлении цели — отрабатывает.