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4 марта, 12:26

"Сбилась и не попала": Российский пилот голосом спас самолёт сослуживца от ракеты ВСУ

Пилот Су-35 Ведящев голосом спас сослуживца в зоне СВО, предупредив о ракете

Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев спас сослуживца, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции (СВО). Рассказывая о своём подвиге, капитан поблагодарил всех, кто переживает за военных лётчиков, в первую очередь семьи. По его словам, родители и жёны привыкли к тому, что их мужчины в небе рискуют собой.

Российский пилот голосом отвёл ракету ВСУ от самолёта сослуживца. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

"Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные манёвры. Ракета сбилась и не попала по нему", — рассказал он.

Отметим, что Ведящев награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. Он поделился, что в зоне СВО уже поразил несколько украинских самолётов и один вертолёт.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российский снайпер за ночь уничтожил целое отделение ВСУ. Боец с позывным Шика свою работу сравнивает с охотой: сидит в засаде столько, сколько потребуется, а при появлении цели — отрабатывает.

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Минобороны

Никита Осипов
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