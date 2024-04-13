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13 апреля, 13:38

Украина выклянчила у Германии одну систему Patriot

N-tv: Германия передаст Киеву ещё одну систему ПВО Patriot

Пусковая установка Patriot. Обложка © Wikipedia / Hunini

Пусковая установка Patriot. Обложка © Wikipedia / Hunini

Германия собирается отправить на Украину ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.

"Германия поставит Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot", — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что решение о дополнительном усилении систем ПВО Украины было принято из-за "дальнейшего увеличения количества ударов по территории страны".

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Напомним, что в августе прошлого года Германия уже передавала две системы Patriot на Украину. В пакет военной помощи также вошли десять гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206. Вместе с тем в апреле МИД ФРГ заявил, что запасы Patriot у Берлина почти исчерпаны, несмотря на отчаянные просьбы украинских чиновников поставить системы.

Дарья Нарыкова
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