Украина выклянчила у Германии одну систему Patriot
N-tv: Германия передаст Киеву ещё одну систему ПВО Patriot
Пусковая установка Patriot. Обложка © Wikipedia / Hunini
Германия собирается отправить на Украину ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.
"Германия поставит Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot", — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве пояснили, что решение о дополнительном усилении систем ПВО Украины было принято из-за "дальнейшего увеличения количества ударов по территории страны".
Напомним, что в августе прошлого года Германия уже передавала две системы Patriot на Украину. В пакет военной помощи также вошли десять гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206. Вместе с тем в апреле МИД ФРГ заявил, что запасы Patriot у Берлина почти исчерпаны, несмотря на отчаянные просьбы украинских чиновников поставить системы.