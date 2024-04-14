"Каждый выживает как может": Кулеба ответил на требования США не атаковать российские НПЗ
Кулеба призвал мыслить своими интересами в ответ на требования не атаковать НПЗ
Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба прокомментировал требования Вашингтона к киевским властям, чтобы те прекратили наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. В ответ на это глава МИД Украины в эфире местного телеканала "Рада" заявил, что нужно мыслить своими интересами.
"Нужно мыслить своими интересами. Если партнёры говорят: мы вам даём семь батарей Patriot, у нас к вам просьба, можно не делать этого и этого, тогда есть предмет для разговора. А если нет батарей, нет пакета помощи и тебя просят о чём-то, то нет предмета [для разговора], каждый выживает как может", — заявил дипломат.
Ранее Life.ru писал, что в Соединённых Штатах неоднократно поднимали этот вопрос. Так, глава Госдепа США Энтони Блинкен 2 апреля заявлял, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории, которую признаёт российской. А через неделю, комментируя атаки киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы в России, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что подобные моменты несут угрозу глобальной энергетике.
Flickr / MFA Ukraine