"Каждый выживает как может": Кулеба ответил на требования США не атаковать российские НПЗ

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба прокомментировал требования Вашингтона к киевским властям, чтобы те прекратили наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. В ответ на это глава МИД Украины в эфире местного телеканала "Рада" заявил, что нужно мыслить своими интересами.

"Нужно мыслить своими интересами. Если партнёры говорят: мы вам даём семь батарей Patriot, у нас к вам просьба, можно не делать этого и этого, тогда есть предмет для разговора. А если нет батарей, нет пакета помощи и тебя просят о чём-то, то нет предмета [для разговора], каждый выживает как может", — заявил дипломат.