Блинкен не согласился с главой МИД Франции, одобрившим удары ВСУ по России
Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ за пределами территории Украины
Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории, которую признаёт российской. Об этом заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.
"С самого первого дня, когда речь заходила об Украине, мы считали и считаем своей политикой делать всё возможное, чтобы помочь Украине защититься от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами её территории", — сказал госсекретарь на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Стефаном Сежурне в Париже.
Таким образом Блинкен ответил на вопрос, считают ли США "правильным стратегическим подходом" удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России.
В свою очередь Сежурне ранее назвал законными удары Киева по российским НПЗ, заявив, что Украина "действует в рамках легитимной обороны".
Напомним, утром 2 апреля украинские беспилотники совершили налёт на предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако было повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Там пострадало семь человек, все они — студенты, в том числе иностранные. Трое госпитализированы. В Госдуме после этого сравнили блок НАТО с рэкетирами из 90-х, а по мнению политологов, атакой на Татарстан Киев хочет перебить тему кризиса власти у Владимира Зеленского.
Shutterstock / FOTODOM