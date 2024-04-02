Блинкен не согласился с главой МИД Франции, одобрившим удары ВСУ по России

"С самого первого дня, когда речь заходила об Украине, мы считали и считаем своей политикой делать всё возможное, чтобы помочь Украине защититься от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами её территории", — сказал госсекретарь на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Стефаном Сежурне в Париже.