Участившиеся атаки ВСУ на территорию России ещё раз доказывают всю античеловеческую сущность киевского режима. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, украинскому командованию не жалко ни своих молодых ребят, ни наших мирных жителей.

"Люди для них — вообще расходный материал для достижения собственных преступных целей", — убеждён собеседник Life.ru.

Хамитов обратил внимание, что украинские беспилотники, атаковавшие Россию на этот раз, были оснащены оборудованием стран НАТО. А это означает, что и сам блок является прямым пособником этих бандитов. Депутат отметил, что соучастие в преступлениях в любом государстве — такое же уголовно наказуемое деяние, как и само преступление. А уж тем более если речь идёт об участии в вооружении террористов.

В НАТО занимаются откровенным беспределом в мировом масштабе и даже не скрывают этого, как не скрывали своих занятий рэкетиры в 90-х. Поэтому члены блока должны отвечать по самым строгим меркам: уж если они постоянно подчёркивают своё единство и единомыслие, то и ответственность за преступления тоже должна быть общей, а главное, неотвратимой. Если, конечно, натовцы не хотят закрепить за собой репутацию балаболов. Депутат Амир Хамитов