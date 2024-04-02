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2 апреля, 12:31

В Госдуме сравнили блок НАТО с рэкетирами из 90-х после беспилотной атаки на Татарстан

Депутат Хамитов заявил об ответственности НАТО в атаке БПЛА на Татарстан

Участившиеся атаки ВСУ на территорию России ещё раз доказывают всю античеловеческую сущность киевского режима. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, украинскому командованию не жалко ни своих молодых ребят, ни наших мирных жителей.

"Люди для них — вообще расходный материал для достижения собственных преступных целей", — убеждён собеседник Life.ru.

Хамитов обратил внимание, что украинские беспилотники, атаковавшие Россию на этот раз, были оснащены оборудованием стран НАТО. А это означает, что и сам блок является прямым пособником этих бандитов. Депутат отметил, что соучастие в преступлениях в любом государстве — такое же уголовно наказуемое деяние, как и само преступление. А уж тем более если речь идёт об участии в вооружении террористов.

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В НАТО занимаются откровенным беспределом в мировом масштабе и даже не скрывают этого, как не скрывали своих занятий рэкетиры в 90-х. Поэтому члены блока должны отвечать по самым строгим меркам: уж если они постоянно подчёркивают своё единство и единомыслие, то и ответственность за преступления тоже должна быть общей, а главное, неотвратимой. Если, конечно, натовцы не хотят закрепить за собой репутацию балаболов.

Депутат Амир Хамитов

Напомним, что утром во вторник, 2 апреля, украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Это первая атака, зафиксированная в Татарстане, с начала специальной военной операции. Власти региона сообщают о наличии пострадавших, их состояние выясняется. Технологический процесс предприятий не нарушен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Ольга Годуненко
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