В Татарстане украинские беспилотники атаковали предприятия, есть пострадавшие

В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия. Как уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, в результате удара есть пострадавшие.

"Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — говорится в сообщении.