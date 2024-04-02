В Татарстане украинские беспилотники атаковали предприятия, есть пострадавшие
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия, есть пострадавшие
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия. Как уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, в результате удара есть пострадавшие.
"Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — говорится в сообщении.
В Елабуге в результате разрушения помещения есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Глава региона оперативно получает информацию по данному происшествию.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской области. Также средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских дронов над Чёрным морем.
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