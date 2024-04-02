На Украине сообщили о производстве БПЛА с дальностью полёта более тысячи километров

На Украине наладили производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия для нужд ВСУ. Как рассказал в интервью газете Die Welt глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров, производство беспилотников было увеличено в десять раз.

"Украина увеличила производство беспилотников дальнего действия в десять раз по сравнению с предыдущим годом", — рассказал чиновник, уточнив, что речь идёт о дронах с дальностью работы от 700 до 1000 километров.

Помимо того, министр подчеркнул, что в настоящий момент его страна находится в состоянии технологической войны, где ситуация во многом зависит от количества задействованных на поле боя беспилотников. Он отметил, что иногда дроны заменяют артиллерию, хоть и не могут сделать это полностью.