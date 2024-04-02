На Украине сообщили о производстве БПЛА с дальностью полёта более тысячи километров
Глава Минцифры Украины Фёдоров: Киев наладил производство БПЛА дальнего действия
На Украине наладили производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия для нужд ВСУ. Как рассказал в интервью газете Die Welt глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров, производство беспилотников было увеличено в десять раз.
"Украина увеличила производство беспилотников дальнего действия в десять раз по сравнению с предыдущим годом", — рассказал чиновник, уточнив, что речь идёт о дронах с дальностью работы от 700 до 1000 километров.
Помимо того, министр подчеркнул, что в настоящий момент его страна находится в состоянии технологической войны, где ситуация во многом зависит от количества задействованных на поле боя беспилотников. Он отметил, что иногда дроны заменяют артиллерию, хоть и не могут сделать это полностью.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ заказали муляжи американских ЗРК Patriot, чтобы истощить запасы российских ракет. По словам инженера Михаила Романа, планируется, что за макетами Patriot будут охотиться "Искандеры".
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