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1 апреля, 05:37

ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с подвозом БПЛА на фронт и подготовке расчётов

ЦКБР: Киев имеет до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчётами

ВСУ имеют проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчётов. Такое мнение высказал гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР), который изучает трофейные украинские дроны, Дмитрий Кузякин.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что армии Незалежной удалось нарастить число FPV-дронов до одного миллиона. По его словам, такие объёмы позволяют им не экономить БПЛА и применять их по любым целям без ограничений. Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска "переварить миллион дронов на фронте", добавил Кузякин. Специалист подчеркнул, что ВСУ не могут решить вопросы с подвозом беспилотников на линию боевого соприкосновения и с количеством обученных кадров FPV-расчётов.

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Ранее Дмитрий Кузякин рассказал, что российские технические специалисты нашли в трофейных FPV-дронах ВСУ аккумуляторы, которые NASA использует в программе изучения Марса. Он заявил, что такие батареи устанавливались в расчёте на применение БПЛА при очень низких температурах зимой.

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Unsplash / Diana Măceşanu

Иван Косицын
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