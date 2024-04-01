ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с подвозом БПЛА на фронт и подготовке расчётов

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что армии Незалежной удалось нарастить число FPV-дронов до одного миллиона. По его словам, такие объёмы позволяют им не экономить БПЛА и применять их по любым целям без ограничений. Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска "переварить миллион дронов на фронте", добавил Кузякин. Специалист подчеркнул, что ВСУ не могут решить вопросы с подвозом беспилотников на линию боевого соприкосновения и с количеством обученных кадров FPV-расчётов.