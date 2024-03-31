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31 марта, 08:12

В дронах ВСУ нашли батарейки из марсоходов NASA

Российские специалисты нашли аккумуляторы NASA в FPV-дронах ВСУ

Российские технические специалисты нашли аккумуляторы, которые NASA использует в программе изучения Марса, в трофейных FPV-дронах ВСУ. Об этом рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских "партнёров", — объяснил он в беседе с РИА "Новости", добавив, что такие батареи устанавливались в расчёте на применение БПЛА при очень низких температурах зимой.

Собеседник агентства добавил, что эти аккумуляторы очень дорогие и обычно не используются в технике, которую производят "кустарно". Помимо батарей, в трофейных дронах обнаружились особые сплавы алюминия, которые Соединённые Штаты используют в национальной космической программе. Руководитель ЦКБР допустил, что Штаты на первых порах конфликта отправляли ВСУ FPV-дроны, а других материалов для их создания у подрядчика не оказалось. Этот алюминий состоит из обычных сплавов на 70%, а на 30% — из специальных примесей, которые обеспечивают стабильность в безвоздушном пространстве, что бессмысленно для боевой техники.

В ЦКБР регулярно присылают трофейные украинские дроны из зоны СВО. В их прошивке можно найти большие объёмы полезной информации для анализа.

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Ранее у Life.ru выходил материал о новом российском беспилотнике "Изделие 55", неуязвимом к современным средствам РЭБ. Его особенность в том, что он управляется не радиосигналом, как другие дроны, а оптическим сигналом, который передаётся по оптоволоконному кабелю.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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