Российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, с помощью беспилотных летательных аппаратов "Джокер" заставили сдаться в плен роту ВСУ. Об этом событии в интервью корреспондентам РИА "Новости" рассказал гендиректор предприятия – разработчика данных FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Собеседник информагентства, рассуждая о том, как наши беспилотники жгут на поле боя западную вражескую технику, сообщил о "рекорде", который установили БПЛА, произведённые его предприятием. По его словам, самой важной целью на поле боя для беспилотников "Джокер" стала целая рота украинских военных, которая насчитывала 60 человек.

В рамках беседы с журналистами гендиректор ЦКБР поделился с ними историей о том, как это было. Он сообщил о том, что украинцы ожидали "конвенциональной войны", в связи с чем выставили на линии обороны пулемётные гнёзда и средства для борьбы с бронетехникой.

"Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того чтобы начать "играть по правилам", на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчёты, которые "размотали" сразу вторую линию украинской обороны. Украинские солдаты на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно", — заключил Кузякин, подчеркнув, что эта массовая сдача украинских военных в плен является главным трофеем в работе ЦКБР.