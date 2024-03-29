В России создали дрон, способный впадать в длительную спячку

Российские специалисты разработали новый беспилотный летательный аппарат, который взрывается при попадании к противнику, а также может находиться до месяца в режиме ожидания. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал гендиректор предприятия-разработчика "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции, была создана линейка беспилотников семейства "Джокер". Последний из них называется "Джокер-10". В него установлены два жизненно необходимых устройства: гибернатор и драйвер электродетонатора.

Первый даёт машине возможность переходить в режим "спячки" после того, как окажется на нужной позиции. То есть дрон оказывается в нужном месте, потом благодаря гибернатору он дистанционно полностью выключается, а затем, когда будет нужно, включится. В таком режиме он может ждать старта до одной недели зимой и до месяца летом. Стоит отметить, что в такой ситуации его практически невозможно заметить, так как от него практически не исходит радиоизлучение.

"Не всегда мы можем точно знать, когда появится противник. С гибернатором ждать его появления проще", — заявил собеседник информагентства.

Помимо того, в ЦКБР рассказали и про возможности другого жизненно необходимого для этого дрона устройства — драйвера детонатора. Он позволяет установить на беспилотный летательный аппарат все мыслимые степени защиты и установить алгоритмы на неизвлечение.

"На сегодняшний день противнику не досталось ещё ни одного нашего беспилотника, потому что драйвер гарантированно срабатывает либо по таймеру, либо от удара, либо по команде пилота. Также он сработает при попытке его разрушить или перерезать провода", — сообщил Кузякин.