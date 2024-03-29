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Дрон на поводке: Как новейший российский беспилотник совершил революцию, обнуляя любую РЭБ

В чём секрет нового отечественного беспилотника "Изделие 55", на который не влияют радиопомехи, и какие перспективы прогнозируют ему западные эксперты — в материале Life.ru.

28 марта, 21:35
Запуск беспилотника "Ланцет" в зоне СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Запуск беспилотника "Ланцет" в зоне СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Украинские и западные эксперты с удивлением обнаружили в зоне специальной военной операции российский беспилотник, не поддающийся воздействию какой-либо РЭБ. Просто потому, что управляется он с помощью не радиосигнала, как у всех БПЛА, а с помощью оптического сигнала, передающегося по оптоволоконному кабелю.

Беспилотник, который нельзя заглушить

Российский оптоволоконный беспилотник способен обойти любую систему РЭБ, — забил тревогу американский журнал Forbes. По словам авторов издания, когда дочерняя компания концерна "Калашников" ZALA сообщила, что её новый квадрокоптер "Изделие 55" устойчив к любым видам радиопомех, на Западе это восприняли как указание на некую степень автономности аппарата — то есть способность дрона какое-то время действовать самостоятельно, не получая управляющего радиосигнала от оператора. И именно отсутствие радиосигнала и делает дрон в этот период неуязвимым для РЭБ, посчитали аналитики.

  • "Изделие 55". Фото © Telegram / ZALA
    "Изделие 55". Фото © Telegram / ZALA
  • "Изделие 55". Фото © Telegram / Военные сводки — Чё там в мире?
    "Изделие 55". Фото © Telegram / Военные сводки — Чё там в мире?

"Изделие 55". Фото © Telegram / ZALA

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Однако действительность оказалась для западных экспертов просто шокирующей. Российский дрон оказался неуязвимым для РЭБ не просто в какие-то периоды, а в течение всего времени своей работы. Просто потому, что он вообще не получает никаких радиосигналов.

По данным из открытых источников, "Изделие 55" — это четырёхмоторный барражирующий боеприпас из ставшего уже легендарным семейства беспилотников "Ланцет". Как и в "Ланцете", в нём применена аэродинамическая схема X-wing. Отсутствие радиосвязи заменяет управление по волоконно-оптическому кабелю, разматываемому в процессе полёта. Для этого помимо ударной боеголовки дрон-камикадзе несёт ещё и пластмассовый контейнер с катушкой кабеля на 10 км.

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БПЛА оснащён аппаратурой, которая обеспечивает изображение с разрешением Full HD в реальном времени вплоть до поражения цели. Оператор помимо стандартных операций может использовать функцию оптимального угла захода на цель.

Оператор дрона в зоне СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Оператор дрона в зоне СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Проблема для западных операций

Эти кабельные дроны открывают новые возможности для проведения военных операций, обеспечивая бесперебойную и безопасную связь даже в самых сложных условиях. Способность этих дронов эффективно действовать, не подвергаясь воздействию мер электронного противодействия, представляет собой поворотный момент в технологии дронов и серьёзную проблему для нынешних оборонных стратегий, — считают журналисты из американского интернет-издания World Defense News.

А их коллеги из американского журнала The War Zone уже рассказывают о возможных сферах применения подобных дронов: "FPV-беспилотники с проводным наведением, вероятно, будут наиболее полезны в установленных зонах контроля, которые относительно открыты с точки зрения рельефа местности, например на стабилизированном участке фронта".

Также приводятся примеры возможной успешной тактики БПЛА. Речь идёт об использовании оружия в менее дальних, почти прямых атаках или в качестве барражирующего боеприпаса. При этом чем большую высоту поддерживает аппарат, прежде чем пикировать непосредственно на цель, тем оптимальнее будет результат для такого оружия.

Forbes же в применении такой технологии разглядел событие, которое имеет не только военное, но и общемировое значение, поскольку фактически представляет собой революцию в создании дронов. "Это также важно для всего мира: подавляющее большинство систем борьбы с дронами, используемых на Западе для защиты от террористического и другого злонамеренного использования дронов, основаны на глушении, подмене или вмешательстве в радиосигналы. Если кто-то сможет построить в своём гараже оптоволоконный дрон, угроза станет ещё более серьёзной", — говорится в его публикации.

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Авторы
Владимир Дюжий
Владимир Дюжий
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