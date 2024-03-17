Как гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" положил на лопатки американскую систему ПРО На Западе проанализировали российские сообщения о гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард", неуязвимом для противоракетной обороны Patriot, и пришли к шокирующему выводу. 16 марта, 21:31 Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Упоминание президентом Владимиром Путиным гиперзвукового комплекса "Авангард" в интервью Дмитрию Киселёву вызвало в западных СМИ бурю эмоций. Напомним, глава государства сказал, что Россия созданием ракет "Авангард" свела на нет американские вложения в систему противоракетной обороны.

— Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что они вкладывали в эту систему ПРО, — отметил глава государства.

"Путин подчеркнул, что развёртывание гиперзвуковых планирующих аппаратов "Авангард" делает систему противоракетной обороны США устаревшей", — с таким заголовком вышел американский военный журнал Military Watch Magazine.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Фото © Telegram / Минобороны России

— Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью 27 Махов и способностью глубокого маневрирования — бокового и на несколько тысяч километров в космос, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Перелёт между континентами доступен ракете менее чем за десять минут. А каждый из аппаратов несёт ядерную боеголовку мощностью в две мегатонны. Системы имеют практически неограниченную дальность действия, что позволяет им приближаться к целям на материковой части Соединённых Штатов с неожиданных направлений, — пишет MWM.

Непобедимое оружие

Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" на Западе называют "непобедимым оружием Путина". И паника по поводу наличия у России таких систем длится с того момента, когда Владимир Путин впервые рассказал о нём в Послании Федеральному собранию РФ в 2018 году. "Это оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и его невозможно перехватить", — нагнал страху на своих читателей американский журнал Newsweek. И хотя тактико-технические характеристики "Авангарда" официально нигде не публиковались, судя по данным из открытых источников, западным военным действительно есть чего бояться.

По сообщениям СМИ, "Авангард" представляет собой ракетный комплекс шахтного базирования. Он сочетает возможности межконтинентальной баллистической ракеты и маневрирующего боевого блока. “Авангард” стал самым быстрым летательным аппаратом в истории человечества. Боевой блок разгоняется до скорости в 27 Махов, что составляет 9,5 километра в секунду. При этом мощность боевой части может составлять от 800 килотонн до 2 мегатонн. Ракета способна преодолевать любую имеющуюся на сегодня противоракетную оборону. Таким образом, "Авангард" — это ядерное оружие, против которого в настоящее время нет защиты.

Ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". Фото © Telegram / Минобороны России

Поскольку новое оружие обладает сразу несколькими важными преимуществами, среди которых межконтинентальная дальность, точность как у крылатых ракет и невиданная прежде скорость, то "Авангард" может обойти американскую систему ПРО и нанести ядерный удар в глубине территории. Причём боевая часть достигнет цели не позднее чем через 15 минут после запуска.

По некоторым данным, предположительная длина боевого блока составляет 5–7 метров. Благодаря облицовке композитными материалами корпус выдерживает нагрев в несколько тысяч градусов, а также надёжно защищён от лазерного облучения. Так как блок имеет собственные двигатели, он может изменять скорость и маневрировать. Носителем боевой части "Авангарда" в настоящее время является межконтинентальная баллистическая ракета УР ещё советского образца, сообщал в 2022 году Neewsweek.

"Авангард" — это оружие стратегического назначения. До 2027 года он должен заменить собой комплексы "Рубеж" и "Баргузин". Первый комплекс был поставлен на боевое дежурство в декабре 2019 года. В настоящее время сформировано три полка, оснащённых "Авангардами".

"У нас нет никакой защиты"

Если в марте 2018 года после Послания Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого был показан анимационный фильм об "Авангарде", западные СМИ скептически писали, что Россия, мол, пытается запугать Запад "мультиками", то очень скоро скепсис сменился едва ли не паникой. "В настоящее время не существует ни одной системы, способной перехватывать даже базовые неманёвренные гиперзвуковые боеприпасы при относительно низкой скорости в пять чисел Маха. Предполагается, что скорость "Авангарда" составляет от 20 до 25 чисел Маха", — писал Military Watch Magazine уже в декабре 2018 года.

Ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". Фото © Telegram / Минобороны России

"Российский "Авангард" заставляет нервничать американских военных, которые пока не имеют никакой защиты от нового оружия", — сообщила немецкая газета Die Welt. "Программа по созданию "Авангарда" действительно производит большое впечатление, потому что этот комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии", — сокрушался по поводу успехов российских оружейников американский журнал Washington Examiner.

А журнал The National Interest совсем уже пессимистически констатировал, что США нечего противопоставить новому российскому оружию. "В настоящее время американские военные эксперты пессимистично оценивают способность США перехватывать такие ракеты: "У нас нет никакой защиты против такого оружия", — заявил генерал ВВС США Джон Э. Хайтен.

И можно констатировать, что напоминание Владимира Путина об "Авангарде" действительно охладило горячие головы на Западе, призывающие предоставить в распоряжение украинских нацистов дальнобойное оружие для ударов по России. "У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", — заявил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию РФ 29 февраля. А уже 14 марта Бундестаг Германии отклонил проект резолюции ХДС/ХСС о предоставлении киевским боевикам крылатых ракет Taurus.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Причём против таких поставок резко выступил канцлер Германии Олаф Шольц, который, видимо, внимательно слушал предупреждение российского президента о возможных последствиях таких действий. "Да, Украине помогло бы, если бы она могла направить это высокоточное оружие на своих врагов и их инфраструктуру. Но Шольц не хочет их предоставлять, потому что, по его мнению, немецкие солдаты будут задействованы при вводе координат цели — и, следовательно, Германия фактически будет вовлечена в войну", — сообщил по этому поводу немецкий журнал Der Spiegel.

Авторы Владимир Дюжий