"Единая Россия" передала бойцам СВО крупную партию БПЛА "Скворец"

Группа от "Единой России" в лице руководителя центрального исполнительного комитета партии Александра Сидякина и депутата Государственной думы Артёма Турова вместе с "Молодой гвардией Единой России" (МГЕР) и фондом "Наша правда" передали военную технику для военнослужащих 20-й армии в районе Северодонецка и 6-й казачьей бригады на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ЕР в своём телеграм-канале.

"Единая Россия" совместно с фондом "Наша правда" передали дроны бойцам в ДНР. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"Сразу нескольким подразделениям в зоне СВО передана крупная партия "Скворцов". Дроны получили: 1-я Славянская мотострелковая бригада, 87-й стрелковый полк, 114-я отдельная мотострелковая бригада и штурмовой отряд "Крым", — сказано в тексте сообщения пресс-службы ЕР.

Боец 114-й бригады ВС РФ с позывным Талисман рассказал, что в месяц обычно применяется более тысячи беспилотников. Они используются для подготовки перед штурмом, поражая цели перед заходом пехоты. По его словам, во время взятия Авдеевки дронами перекрывали дорогу, по которой производились поставки боеприпасов ВСУ.