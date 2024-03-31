ВСУ сбросили две бомбы на село под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли с помощью БПЛА белгородское село Цаповка 31 марта, 10:39 ВСУ обстреляли село под Белгородом. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные сбросили бомбы с беспилотников на село Цаповка в Белгородской области, никто не пострадал, повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате двух сбросов взрывных устройств пострадавших нет, на парковке сельскохозяйственного предприятия повреждено четыре транспортных средства, одно из которых сгорело", — уточнил он.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. 21 удар пришёлся на Горловское направление, а оставшиеся десять были нацелены на столицу региона.

Авторы Татьяна Миссуми