Гладков: Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль на участке трассы между сёлами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство", — уточнил губернатор.
Гладков также добавил, что в результате взрыва никто не пострадал. При этом и сам автомобиль оказался повреждён незначительно: задеты лобовое стекло, бампер и фары.
Напомним, за сегодня это не единственный удар украинской стороны по региону. Ранее в Белгородской области был повреждён инфраструктурный объект в селе Тишанка. А накануне система ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire. При этом один БПЛА самолётного типа врезался в многоэтажку, в результате чего погиб мужчина. Ещё один дрон удалось сбить.
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