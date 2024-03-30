Гладков: Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль на участке трассы между сёлами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство", — уточнил губернатор.