ПВО России уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью
Около 20:15 мск силами противовоздушной обороны России был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
"Около 20:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в тексте.
Ранее один человек погиб вследствие атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Белгороде. БПЛА врезался в многоквартирную высотку, супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны на лице и поверхностный ожог бедра. Сейчас она в областной клинической больнице.
Shutterstock / FOTODOM