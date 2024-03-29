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29 марта, 18:19

ПВО России уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

Около 20:15 мск силами противовоздушной обороны России был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Около 20:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в тексте.

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Ранее один человек погиб вследствие атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Белгороде. БПЛА врезался в многоквартирную высотку, супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны на лице и поверхностный ожог бедра. Сейчас она в областной клинической больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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