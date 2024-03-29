Шмыгаль обратился к украинцам после удара "Кинжалами" по энергообъектам и ПВО

Расклад дел в области энергоснабжения Украины остаётся сложным в ряде регионов из-за полученного ущерба на энергообъектах. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале, заявив, что населению следует снизить объёмы потребления электроэнергии.

"Сегодня ночью снова атаковали наши объекты генерации электроэнергии. Удар выдержали. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Решаем этот вопрос. Импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии, чтобы система работала стабильно", — сказал Шмыгаль.

По его словам, сегодняшняя атака нанесла довольно сильный урон системе распределения электроэнергии, а также оборудованию на объектах её генерации. Шмыгаль призвал снизить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы.