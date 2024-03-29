Регион

Уведомления отключены

29 марта, 07:06

В "Укрэнерго" заявили о повреждении электростанций на западе и в центре Украины

Электростанции в западной и центральной частях Украины были повреждены российскими ударами. Об этом говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — сказано в публикации.

В Днепропетровской области вследствие поражения объектов энергетической инфраструктуры были введены аварийные отключения электроснабжения, а в Харьковской — перешли на почасовой график подачи электроэнергии.

Часть Одессы осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры
Часть Одессы осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры

Ранее Life.ru сообщал о том, что на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской области были по меньшей мере частично разрушены инфраструктурные объекты. Об этом рассказали в региональной военной администрации без указания количества поражённых целей и деталей повреждений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров