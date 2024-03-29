В "Укрэнерго" заявили о повреждении электростанций на западе и в центре Украины

Электростанции в западной и центральной частях Украины были повреждены российскими ударами. Об этом говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — сказано в публикации.

В Днепропетровской области вследствие поражения объектов энергетической инфраструктуры были введены аварийные отключения электроснабжения, а в Харьковской — перешли на почасовой график подачи электроэнергии.