В "Укрэнерго" заявили о повреждении электростанций на западе и в центре Украины
Электростанции в западной и центральной частях Украины были повреждены российскими ударами. Об этом говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — сказано в публикации.
В Днепропетровской области вследствие поражения объектов энергетической инфраструктуры были введены аварийные отключения электроснабжения, а в Харьковской — перешли на почасовой график подачи электроэнергии.
Ранее Life.ru сообщал о том, что на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской области были по меньшей мере частично разрушены инфраструктурные объекты. Об этом рассказали в региональной военной администрации без указания количества поражённых целей и деталей повреждений.
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