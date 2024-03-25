Часть Одессы осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры

Серия взрывов прогремела в Одессе и на её окраинах. Часть города оказалась обесточена, сообщил руководитель военной администрации области Олег Кипер.

"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", — написал он в своём Telegram.

Также украинское издание "Зеркало недели" сообщает, что взрывы прозвучали и в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Воздушная тревога в ночь на понедельник объявлялась и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Впрочем, никакой информации о прилётах местная администрация не озвучила.