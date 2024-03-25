Часть Одессы осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры
Серия взрывов прогремела в Одессе и на её окраинах. Часть города оказалась обесточена, сообщил руководитель военной администрации области Олег Кипер.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", — написал он в своём Telegram.
Также украинское издание "Зеркало недели" сообщает, что взрывы прозвучали и в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Воздушная тревога в ночь на понедельник объявлялась и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Впрочем, никакой информации о прилётах местная администрация не озвучила.
Днём ранее серия взрывов раздалась во Львовской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. ПВО также работала и в Киеве. Кстати, гендиректор "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщил, что в результате взрывов на западе Украины был нанесён урон наземной инфраструктуре одного из подземных газохранилищ.
Telegram / Олег Кіпер