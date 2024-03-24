Регион

Уведомления отключены

24 марта, 04:23
3097

Во Львовской области в четвёртый раз за ночь прогремели взрывы

В четвёртый раз за ночь во Львовской области на западе Украины раздаются громкие взрывы. Об этом сообщает местное издание "Страна", уточняя, что они зафиксированы в районе города Стрый.

До этого взрывы раздавались в Киеве, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Хмельницкой области. Воздушная тревога была объявлена на территории всей Незалежной.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

А на днях сообщалось о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины в результате массированного ракетного удара. Прилёты фиксировались по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Половина страны осталась без электричества. Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась крупнейшему удару за всё время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров