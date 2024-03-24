Во Львовской области в четвёртый раз за ночь прогремели взрывы
В четвёртый раз за ночь во Львовской области на западе Украины раздаются громкие взрывы. Об этом сообщает местное издание "Страна", уточняя, что они зафиксированы в районе города Стрый.
До этого взрывы раздавались в Киеве, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Хмельницкой области. Воздушная тревога была объявлена на территории всей Незалежной.
А на днях сообщалось о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины в результате массированного ракетного удара. Прилёты фиксировались по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Половина страны осталась без электричества. Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась крупнейшему удару за всё время.
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