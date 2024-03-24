На Украине повреждена наземная часть подземного хранилища газа

Генеральный директор компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов сообщил, что вследствие взрывов на западе Украины был нанесён урон наземной инфраструктуре одного из подземных газохранилищ.

"В результате утренней атаки на западе Украины произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаз" и было повреждено технологическое оборудование. Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий", — заявил глава "Нафтогаза" на своей странице в соцсетях.

Он заверил, что это повреждение не принесёт с собой критические последствия для обеспечения работы подземных газохранилищ и не окажет влияния на поставки газа потребителям.