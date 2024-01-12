Суд РФ запретил "Нафтогазу" продолжать тяжбы с "Газпромом" под угрозой штрафа в $150 млн
Арбитражный суд РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"
Российский суд удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины". Обложка © ТАСС / Пётр Сивков
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес положительное решение по иску компании "Газпром" к "Нафтогазу Украины", в котором выдвигалось требование запретить украинской организации продолжать разбирательство в третейском суде в Гааге.
"Запретить акционерному обществу НАК "Нафтогаз Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору между акционерным обществом НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", — зачитал решение судья.
Если "Нафтогаз" нарушит запрет, то с него будет взыскано около 150 миллионов долларов. Представитель "Газпрома" пояснил в суде, что Международный арбитражный суд не является беспристрастным и объективным. Его основной офис находится во Франции, заседания проходят в Швейцарии, двое из трёх судей — граждане Швеции и Швейцарии. Эти страны присоединились к антироссийским санкциям и проводят недружественную политику в отношении России, заявил истец.
Напомним, 18 декабря 2023 года "Газпром" направил в российский суд иск к НАК "Нафтогаз Украины" по вопросу запрета вынесения решения третейского суда. До этого — осенью 2022 года — украинская компания обвинила "Газпром" в якобы несвоевременных платежах за транзит голубого топлива в страны ЕС. Иск был подан в Международный арбитражный суд. Кроме того, "Нафтогаз" хочет через иностранные инстанции принудительно взыскать с России $5 млрд за "убытки и утраченное имущество в Крыму". Российская сторона считает действия украинской компании нелегитимными и пригрозила ей санкциями.