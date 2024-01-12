Суд РФ запретил "Нафтогазу" продолжать тяжбы с "Газпромом" под угрозой штрафа в $150 млн

Если "Нафтогаз" нарушит запрет, то с него будет взыскано около 150 миллионов долларов. Представитель "Газпрома" пояснил в суде, что Международный арбитражный суд не является беспристрастным и объективным. Его основной офис находится во Франции, заседания проходят в Швейцарии, двое из трёх судей — граждане Швеции и Швейцарии. Эти страны присоединились к антироссийским санкциям и проводят недружественную политику в отношении России, заявил истец.