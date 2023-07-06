"Газпром" пригрозил "Нафтогазу" санкциями за недобросовестные действия компании

В случае продолжения недобросовестных действий со стороны украинской энергетической компании "Нафтогаз" Москва может ввести против неё санкции. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", — сказал Миллер, комментируя многомиллиардный иск украинской компании к России.

Глава "Газпрома" отметил, что "Нафтогаз" продолжает попытки организовать суды насчёт транзита российского голубого топлива в Европу, но компания "под надуманными предлогами" сама же и нарушает контрактные обязательства. В частности, украинская сторона отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.