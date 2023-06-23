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23 июня, 10:18

Песков: РФ проработает все варианты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза"

Россия будет прорабатывать все варианты, чтобы защитить свои права по иску украинской компании "Нафтогаз" с требованием выплатить $5 млрд за крымские активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав законных", — отметил представитель Кремля.

Песков: Требование выплатить "Нафтогазу" $5 млрд за активы в Крыму надо изучить

Песков: Требование выплатить "Нафтогазу" $5 млрд за активы в Крыму надо изучить

Напомним, ранее украинская компания "Нафтогаз" и пять связанных с ней структур подали заявление в американский суд с требованием принудительно взыскать с России $5 млрд за "убытки и утраченное имущество в Крыму". "Нафтогаз" заявляет, что РФ не исполнила решение гаагского арбитража, поэтому компания "намерена использовать все доступные механизмы" для взыскания денег.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Александр Юнашев
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