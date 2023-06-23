Песков: РФ проработает все варианты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза"
Россия будет прорабатывать все варианты, чтобы защитить свои права по иску украинской компании "Нафтогаз" с требованием выплатить $5 млрд за крымские активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав законных", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее украинская компания "Нафтогаз" и пять связанных с ней структур подали заявление в американский суд с требованием принудительно взыскать с России $5 млрд за "убытки и утраченное имущество в Крыму". "Нафтогаз" заявляет, что РФ не исполнила решение гаагского арбитража, поэтому компания "намерена использовать все доступные механизмы" для взыскания денег.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев