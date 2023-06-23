Песков: РФ проработает все варианты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза"

Россия будет прорабатывать все варианты, чтобы защитить свои права по иску украинской компании "Нафтогаз" с требованием выплатить $5 млрд за крымские активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав законных", — отметил представитель Кремля.