"Газпром" подал в арбитраж Петербурга иск против "Нафтогаза"

Компания "Газпром" направила в российский суд иск к НАК "Нафтогаз Украины" по вопросу запрета вынесения решения третейского суда. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа, срок действия которого завершится в конце 2024 года. По его словам, сейчас Киев не будет отказываться от соглашения из-за необходимости снабжать голубым топливом Европу в преддверии зимы.