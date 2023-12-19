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19 декабря, 13:17

"Газпром" подал в арбитраж Петербурга иск против "Нафтогаза"

Компания "Газпром" направила в российский суд иск к НАК "Нафтогаз Украины" по вопросу запрета вынесения решения третейского суда. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иск российского холдинга был зарегистрирован 18 декабря. Остальные подробности пока не известны.

"Газпром" обновил рекорд по поставкам газа россиянам из-за аномальных морозов

"Газпром" обновил рекорд по поставкам газа россиянам из-за аномальных морозов

Ранее глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа, срок действия которого завершится в конце 2024 года. По его словам, сейчас Киев не будет отказываться от соглашения из-за необходимости снабжать голубым топливом Европу в преддверии зимы.

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ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина

Юрий Лысенко
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