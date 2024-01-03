В "Газпроме" заявили, что поставки газа в КНР вышли на новый уровень

Компания "Газпром" 2 января установила новый исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай по "Силе Сибири". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Подчёркивается, что прокачка топлива вышла на принципиально новый уровень.

"В начале января "Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. Более того, уже 2 января этот новый уровень был превышен и "Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям", — говорится в опубликованном сообщении.

Уже в 2025 году "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год, позднее за счёт поставок по дальневосточному маршруту общий объём экспорта в Китай достигнет 48 миллиардов, а с учётом транзитного газопровода через Монголию — почти ста миллиардов.

В "Газпроме" добавили, что в 2023 году поставки газа по "Силе Сибири" были увеличены в 1,5 раза — до 22,7 миллиарда кубометров в год, что на 700 миллионов выше обязательства российской компании по контракту.