В "Газпроме" озвучили сроки полной газификации России

К 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена задача по полной газификации России. Об этом сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным в Петербурге.

"Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена", — заявил глава госкомпании.

Во время беседы с главой государства Миллер также рассказал, что за уходящий год было газифицировано более 400 населённых пунктов и построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов. В следующем году госкорпорация планирует выделить на газификацию и догазификацию в нашей стране рекордную сумму — 270,3 миллиарда рублей. Стоит отметить, что это на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.

"Мы в следующем году планируем увеличить ещё больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 миллиарда рублей", — подчеркнул председатель правления "Газпрома".