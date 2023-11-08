Путин поручил властям Приморья разработать дорожную карту по газификации

Российский лидер Владимир Путин поручил властям Приморского края разработать дорожную карту по газификации населённых пунктов региона в 2026–2030 годах. Об этом говорится в списке поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

"Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края разработать совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учётом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов и утвердить план-график (дорожную карту) по газификации в 2026–2030 годах городов, расположенных в Приморском крае", — сказано в документе на сайте Кремля.

Там также говорится, что доклад по этому вопросу требуется представить к 1 ноября 2025 года. Ответственными назначены глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кроме того, глава государства поручил "Газпрому" утвердить графики газификации Белогорска Амурской области до 2032 года, Биробиджана Еврейской автономной области до 2032-го и посёлка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029-го. Путин призвал разработать планы с учётом реализации "Восточной системы газоснабжения". Доклады губернаторы Амурской области Василий Орлов, Хабаровского края Михаил Дегтярёв и ЕАО Ростислав Гольдштейн должны представить до 1 июля 2024 года.