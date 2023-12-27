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26 декабря, 21:20

"Газпром" в этом году в 1,5 раза увеличит поставки газа в Китай, заявил Миллер

Путин провёл встречу с главой "Газпрома" Миллером

Российский лидер Владимир Путин в Санкт-Петербурге провёл рабочую встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны, в частности, обсудили ход отопительного сезона и динамику газификации в регионах.

Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

В ходе встречи Миллер доложил президенту о рекордных поставках газа, в том числе в Китай. По его словам, сейчас "Газпром" поставляет голубое топливо в КНР с превышением контрактных обязательств.

"В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году, а в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров газа", — подчеркнул руководитель "Газпрома".

Кроме того, компания в данное время поставляет топливо в Узбекистан на максимуме от технически возможного объёма прокачки по газопроводу "Средняя Азия – Центр". Как пояснил Миллер, с просьбой увеличить поставки к России обратились представители Узбекистана после наступления морозов.

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Лайф сообщал, что вчера, 26 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров стран СНГ. Глава государства Владимир Путин пригласил коллег пообщаться не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым ансамблям города. Также по завершении саммита Путин провёл отдельные двусторонние встречи с лидерами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

Обложка ©

Kremlin.ru

Оксана Попова
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