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27 марта, 05:42

В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных украинским властям районах Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Об этом рассказал в соцсетях глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Фёдоров.

При этом в ночь на 27 марта в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога не объявлялась. По информации Фёдорова, зафиксированы сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры". Их количество и другие подробности не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал о серии взрывов, которые прогремели в Одессе и на её окраинах. Часть города оказалась обесточена. Позже стало известно, что две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов. Как уточнили в подполье, ВС РФ поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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