В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных украинским властям районах Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Об этом рассказал в соцсетях глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Фёдоров.

При этом в ночь на 27 марта в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога не объявлялась. По информации Фёдорова, зафиксированы сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры". Их количество и другие подробности не приводятся.