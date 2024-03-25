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25 марта, 06:01

"Укрэнерго" заявило о повреждении двух электроподстанций на юге страны

Две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов, в Одессе и Одесской области увеличены периоды ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

"Из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения", — говорится в сообщении.

Пресс-служба южной группировки ВСУ также уточнила, что в обоих случаях люди не пострадали.

Кроме того, в ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Там добавили, что возгорание ликвидировано.

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Напомним, в ночь на 25 марта глава Одесской области Олег Кипер заявил, что серия взрывов прогремела в Одессе и на её окраинах. Часть города оказалась обесточена.

Обложка ©

Freepik.com/teksomolika

Юрий Лысенко
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