"Укрэнерго" заявило о повреждении двух электроподстанций на юге страны

Две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов, в Одессе и Одесской области увеличены периоды ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

"Из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения", — говорится в сообщении.

Пресс-служба южной группировки ВСУ также уточнила, что в обоих случаях люди не пострадали.

Кроме того, в ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Там добавили, что возгорание ликвидировано.