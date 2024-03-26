Подполье сообщило о поражении военного объекта на территории санатория в Одессе
ВС РФ поразили военный объект на территории санатория в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в подполье.
"В районе санатория работала ПВО, что-то серьёзное прикрывали", — уточнил собеседник агентства.
После удара на объекте, добавил он, была слышна повторная детонация.
Накануне Life.ru сообщал о серии взрывов, которые прогремели в Одессе и на её окраинах. Часть города оказалась обесточена. Позже стало известно, что две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов. Пресс-служба Южной группировки ВСУ также уточнила, что в обоих случаях люди не пострадали.
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