Война за Приднестровье: Что для России означает строительство новой базы НАТО в Румынии Ответом на появление нового военного объекта Североатлантического альянса у наших границ может стать взятие Одессы и Николаева уже в этом году. 20 марта, 21:35 База румынских ВВС "Михаил Когэлничану", которая давно стала американской. Фото © Getty Image / Contributor

Появление новой базы НАТО в Румынии, о начале строительства которой власти страны сообщили 18 марта, приведёт не только к тому, что Россия примет меры по укреплению своей безопасности в Черноморском регионе, но и станет серьёзной угрозой прежде всего для Бухареста. Поскольку в случае открытого конфликта России с НАТО база станет одной из ближайших целей для нанесения ударов российских войск. Кроме того, это может подтолкнуть Россию к скорейшему освобождению от нацистского киевского режима Одессы и Николаева и получению прямого выхода к Приднестровью.

— К сожалению, мы продолжаем наблюдать эрозию безопасности в Черноморском регионе, где некогда работал целый спектр механизмов укрепления доверия между прибрежными государствами, — прокомментировал это событие глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он подчеркнул, что Российская Федерация сбалансирует соответствующим военным планированием попытки недружественных государств укрепить их военный потенциал вблизи рубежей РФ.

База НАТО в Румынии

Новая база НАТО (а фактически — США) на территории Румынии строится на основе уже существующей базы румынских ВВС "Михаил Когэлничану", которая ещё с 1999 года является американской, поскольку там постоянно базируются подразделения ВВС США. В настоящее время она способна принять до 3000 военнослужащих. Расположен комплекс неподалёку от порта Констанца и всего в ста километрах от Одесской области. Завершить строительство новой базы планируется к 2040 году. Она станет самым крупным объектом военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе.

Новая база НАТО в Румынии, в ста километрах от Одессы. Инфографика © Life.ru

Объект займёт площадь 2800 гектаров. Планируется, что на постоянной основе там будут проживать 10 тысяч солдат, а также члены их семей — жёны и дети. Таким образом, военный комплекс будет представлять собой целый город с населением не менее 40 тысяч человек. Только на возведение инфраструктуры румынские власти планируют потратить два с половиной миллиарда долларов. Это взлётно-посадочные полосы, оружейные хранилища и ангары для самолётов, командно-диспетчерский пункт, тренировочный центр, новая диспетчерская вышка, система радиомаяка и радионавигации, авиасимулятор. А также дома, больница, супермаркеты и детские сады, рестораны и кинотеатр. В настоящее время уже начато строительство подъездных путей и линий электроснабжения.

Цели для румынской базы НАТО

По оценкам аналитиков, возведение нового военного объекта НАТО вблизи российских границ может преследовать сразу несколько целей — от оперативно-тактических до стратегических — с прицелом на будущее. По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, самой очевидной тактической целью строительства базы в Румынии является решение логистических проблем снабжения Украины.

— Румыния является одним из хабов, через которые идут поставки оружия и войск на Украину, соответственно, это расширение транспортно-логистических возможностей, направленных, с одной стороны, на активизацию потока военного имущества и людей на Украину. С другой стороны, там могут быть устроены программы подготовки личного состава, то есть поближе, чтобы не возить солдат далеко в Западную Европу. На территории такого объекта можно развернуть ремонтные мощности, которые будут находиться вне зоны постоянного поражения российских ударных систем, — пояснил Борис Рожин.

В Пентагоне прекрасно понимают, что Украина неизбежно будет отрезана Россией от выхода к морю. Фото © ТАСС / ROBERT GHEMENT

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что возведение новой базы в Румынии продиктовано стратегическими целями и связано со стремлением США укрепиться в Черноморском регионе, поскольку в Пентагоне прекрасно понимают, что Украина неизбежно будет отрезана Россией от выхода к морю.

— Не сегодня завтра Николаевская и Одесская области станут частью Российской Федерации. США надо укреплять свою позицию на Чёрном море, чтобы противостоять России… У Пентагона не получилось обосноваться в Крыму. Не получилось и на территории Украины — там по американским войскам Россия может нанести удар. Поэтому будут размещаться в Румынии, — сказал Литовкин.

А военный эксперт Александр Алесин не исключает, что строительство базы может являться одним из этапов плана по оккупации территории Украины странами НАТО. В данном случае речь идёт об оккупации Румынией южной части Незалежной, чтобы не допустить захвата Россией причерноморских территорий. "Владимир Путин говорил, что не только у Польши есть интерес к украинским территориям, но и у Румынии. Если ситуация обострится, Бухарест может вмешаться, НАТО создаёт базу, держа в голове такое развитие событий", — полагает он.

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, одной из целей строительства базы могут стать провокации против Приднестровья и втягивание России в вооружённый конфликт с Молдавией. "США таким образом обозначают своё присутствие и ещё больше оккупируют Восточную Европу, создавая форпосты и усиливая напряжение вокруг РФ. Как только конфликт на Украине будет завершён, они могут начать "поджигать" Молдавию", — комментирует он.

Реакция России

Россия, безусловно, не оставит без внимания появление крупнейшего военного объекта неподалёку от своих границ. В глобальном смысле новая база НАТО прежде всего будет представлять собой угрозу самой Румынии.

— Чем больше антироссийская военная база, чем ближе она к нашим границам, тем больше вероятности, что она будет среди первых целей для ответных ударов. Если румынам и понравится, это их, конечно, дело, но натовский клуб самоубийц втягивает обычных мирных граждан в такие авантюры, которые могут очень плохо для их семей и их детей закончиться, — отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Однако внесением объекта в список стратегических целей дело, конечно, не ограничится. Россия может ускорить освобождение Одессы и Николаева для нивелирования угрозы Черноморскому флоту и предотвращения нападения на Приднестровье.

— Президент уже поручил министру обороны, а он в свою очередь командованию ЧФ РФ усилить работу по снижению этой угрозы. Конечно, нам придётся наращивать своё присутствие в Крыму, брать под контроль районы Николаева, Одессы и так далее. Чтобы быть в полной готовности мешать действиям американцев в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря, — считает Виктор Литовкин.

Помимо прямых действий по укреплению безопасности России в этом регионе, по мнению члена президиума общественной организации "Офицеры России" полковника в запасе Левона Арзанова, возможен и так называемый асимметричный ответ.

— НАТО не отказалось от своих агрессивных планов в отношении России и продолжает сжимать вокруг нас кольцо. Нам в свою очередь надо тоже подумать об этом — о развёртывании баз возле Соединённых Штатов Америки. Почему бы нам не возродить нашу военную базу на Кубе? В Венесуэле — не развернуть? В дружественных нам странах поближе к США. Чтобы они тоже там в Вашингтоне зашевелились. Можно усилить наше военное присутствие в Африке. Надо по всему миру не давать спокойствия Штатам, — считает он.

Авторы Владимир Дюжий