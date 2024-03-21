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Война за Приднестровье: Что для России означает строительство новой базы НАТО в Румынии

Ответом на появление нового военного объекта Североатлантического альянса у наших границ может стать взятие Одессы и Николаева уже в этом году.

20 марта, 21:35
База румынских ВВС "Михаил Когэлничану", которая давно стала американской. Фото © Getty Image / Contributor

База румынских ВВС "Михаил Когэлничану", которая давно стала американской. Фото © Getty Image / Contributor

Появление новой базы НАТО в Румынии, о начале строительства которой власти страны сообщили 18 марта, приведёт не только к тому, что Россия примет меры по укреплению своей безопасности в Черноморском регионе, но и станет серьёзной угрозой прежде всего для Бухареста. Поскольку в случае открытого конфликта России с НАТО база станет одной из ближайших целей для нанесения ударов российских войск. Кроме того, это может подтолкнуть Россию к скорейшему освобождению от нацистского киевского режима Одессы и Николаева и получению прямого выхода к Приднестровью.

К сожалению, мы продолжаем наблюдать эрозию безопасности в Черноморском регионе, где некогда работал целый спектр механизмов укрепления доверия между прибрежными государствами, — прокомментировал это событие глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он подчеркнул, что Российская Федерация сбалансирует соответствующим военным планированием попытки недружественных государств укрепить их военный потенциал вблизи рубежей РФ.

База НАТО в Румынии

Новая база НАТО (а фактически — США) на территории Румынии строится на основе уже существующей базы румынских ВВС "Михаил Когэлничану", которая ещё с 1999 года является американской, поскольку там постоянно базируются подразделения ВВС США. В настоящее время она способна принять до 3000 военнослужащих. Расположен комплекс неподалёку от порта Констанца и всего в ста километрах от Одесской области. Завершить строительство новой базы планируется к 2040 году. Она станет самым крупным объектом военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе.

Новая база НАТО в Румынии, в ста километрах от Одессы. Инфографика © Life.ru

Новая база НАТО в Румынии, в ста километрах от Одессы. Инфографика © Life.ru

Объект займёт площадь 2800 гектаров. Планируется, что на постоянной основе там будут проживать 10 тысяч солдат, а также члены их семей — жёны и дети. Таким образом, военный комплекс будет представлять собой целый город с населением не менее 40 тысяч человек. Только на возведение инфраструктуры румынские власти планируют потратить два с половиной миллиарда долларов. Это взлётно-посадочные полосы, оружейные хранилища и ангары для самолётов, командно-диспетчерский пункт, тренировочный центр, новая диспетчерская вышка, система радиомаяка и радионавигации, авиасимулятор. А также дома, больница, супермаркеты и детские сады, рестораны и кинотеатр. В настоящее время уже начато строительство подъездных путей и линий электроснабжения.

Цели для румынской базы НАТО

По оценкам аналитиков, возведение нового военного объекта НАТО вблизи российских границ может преследовать сразу несколько целей — от оперативно-тактических до стратегических — с прицелом на будущее. По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, самой очевидной тактической целью строительства базы в Румынии является решение логистических проблем снабжения Украины.

Румыния является одним из хабов, через которые идут поставки оружия и войск на Украину, соответственно, это расширение транспортно-логистических возможностей, направленных, с одной стороны, на активизацию потока военного имущества и людей на Украину. С другой стороны, там могут быть устроены программы подготовки личного состава, то есть поближе, чтобы не возить солдат далеко в Западную Европу. На территории такого объекта можно развернуть ремонтные мощности, которые будут находиться вне зоны постоянного поражения российских ударных систем, пояснил Борис Рожин.

В Пентагоне прекрасно понимают, что Украина неизбежно будет отрезана Россией от выхода к морю. Фото © ТАСС / ROBERT GHEMENT

В Пентагоне прекрасно понимают, что Украина неизбежно будет отрезана Россией от выхода к морю. Фото © ТАСС / ROBERT GHEMENT

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что возведение новой базы в Румынии продиктовано стратегическими целями и связано со стремлением США укрепиться в Черноморском регионе, поскольку в Пентагоне прекрасно понимают, что Украина неизбежно будет отрезана Россией от выхода к морю.

Не сегодня завтра Николаевская и Одесская области станут частью Российской Федерации. США надо укреплять свою позицию на Чёрном море, чтобы противостоять России… У Пентагона не получилось обосноваться в Крыму. Не получилось и на территории Украины — там по американским войскам Россия может нанести удар. Поэтому будут размещаться в Румынии, сказал Литовкин.

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А военный эксперт Александр Алесин не исключает, что строительство базы может являться одним из этапов плана по оккупации территории Украины странами НАТО. В данном случае речь идёт об оккупации Румынией южной части Незалежной, чтобы не допустить захвата Россией причерноморских территорий. "Владимир Путин говорил, что не только у Польши есть интерес к украинским территориям, но и у Румынии. Если ситуация обострится, Бухарест может вмешаться, НАТО создаёт базу, держа в голове такое развитие событий", полагает он.

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, одной из целей строительства базы могут стать провокации против Приднестровья и втягивание России в вооружённый конфликт с Молдавией. "США таким образом обозначают своё присутствие и ещё больше оккупируют Восточную Европу, создавая форпосты и усиливая напряжение вокруг РФ. Как только конфликт на Украине будет завершён, они могут начать "поджигать" Молдавию", комментирует он.

Реакция России

Россия, безусловно, не оставит без внимания появление крупнейшего военного объекта неподалёку от своих границ. В глобальном смысле новая база НАТО прежде всего будет представлять собой угрозу самой Румынии.

Чем больше антироссийская военная база, чем ближе она к нашим границам, тем больше вероятности, что она будет среди первых целей для ответных ударов. Если румынам и понравится, это их, конечно, дело, но натовский клуб самоубийц втягивает обычных мирных граждан в такие авантюры, которые могут очень плохо для их семей и их детей закончиться, отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Однако внесением объекта в список стратегических целей дело, конечно, не ограничится. Россия может ускорить освобождение Одессы и Николаева для нивелирования угрозы Черноморскому флоту и предотвращения нападения на Приднестровье.

Президент уже поручил министру обороны, а он в свою очередь командованию ЧФ РФ усилить работу по снижению этой угрозы. Конечно, нам придётся наращивать своё присутствие в Крыму, брать под контроль районы Николаева, Одессы и так далее. Чтобы быть в полной готовности мешать действиям американцев в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря, считает Виктор Литовкин.

Помимо прямых действий по укреплению безопасности России в этом регионе, по мнению члена президиума общественной организации "Офицеры России" полковника в запасе Левона Арзанова, возможен и так называемый асимметричный ответ.

НАТО не отказалось от своих агрессивных планов в отношении России и продолжает сжимать вокруг нас кольцо. Нам в свою очередь надо тоже подумать об этом — о развёртывании баз возле Соединённых Штатов Америки. Почему бы нам не возродить нашу военную базу на Кубе? В Венесуэле не развернуть? В дружественных нам странах поближе к США. Чтобы они тоже там в Вашингтоне зашевелились. Можно усилить наше военное присутствие в Африке. Надо по всему миру не давать спокойствия Штатам, считает он.

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Авторы
Владимир Дюжий
Владимир Дюжий
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